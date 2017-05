V Londonu danes mednarodna konferenca o Somaliji

London, 11. maja - V Londonu danes poteka mednarodna konferenca o Somaliji, ki so jo pripravili somalijska vlada, Združeni narodi in Velika Britanija. Na konferenci naj bi sprejeli dogovor o stabilizaciji države na Afriškem rogu, ki jo pesti huda suša in posledično velika lahkota med prebivalci. EU je na konferenci že napovedala dodatno finančno pomoč.