Vlada za v. d. direktorja urada za mladino imenovala Roka Primožiča

Ljubljana, 11. maja - Vlada je danes za v. d. direktorja Urada RS za mladino imenovala zdajšnjega generalnega sekretarja Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) Roka Primožiča. Funkcijo bo nastopil 15. maja, in sicer do imenovanja direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev, so sporočili z vlade.