Janez Slapar ostaja na čelu strelske zveze

Ljubljana, 11. maja - Janez Slapar ostaja predsednik Strelske zveze Slovenije (SZS). Dosedanji prvi mož SZS je na sredini štiriurni volilni skupščini prepričljivo premagal edinega protikandidata Igorja Rakušo. V novem mandatu bosta podpredsednika Polonca Sladič in Branko Valenko, člani predsedstva pa so Andreja Gorjup, Branko Košir, Anton Majerle in Peter Tkalec.