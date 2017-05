Vlada Bolnišnici Topolšica zagotovila 661.000 evrov

Ljubljana/Topolšica, 11. maja - Vlada je danes sprejela sklep, da Bolnišnici Topolšica zagotovi sredstva za poplačilo izvršb in izplačilo plač za mesec april v višini 661.230 evrov. Ob tem je ministrstvu za zdravje naložila, da ji najkasneje do konca junija letos predloži sklep o pripojitvi bolnišnice k Splošni bolnišnici Celje in odlok o preoblikovanju celjske bolnišnice.