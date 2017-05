Pisatelji na Bledu spregovorili o nevarni politiki in odgovornosti pisateljev

Bled, 11. maja - Pisatelji, ki so se zbrali na 49. mednarodnem srečanju na Bledu, so na dopoldanski okrogli mizi razpravljali o pokrajinah kaosa. Izpostavili so problem manipulacije informacij in razdeljenosti ljudi ter opozorili na nevarne politične situacije. Kot so poudarili, pisatelji ne smejo biti tiho, temveč morajo biti nosilci, tudi vizionarskih besed.