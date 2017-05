Ministrstvu za obrambo za izboljšanje razmer v vojski dodatnih največ 24,3 milijona evrov

Ljubljana, 11. maja - Vlada je danes ministrstvu za obrambo zagotovila dodatna sredstva za izboljšanje pripravljenosti Slovenske vojske in gradnjo njenih zmogljivosti za letos, in sicer v višini največ 24,3 milijona evrov. Predvidela je tudi možnosti postopne nominalne rasti obrambnega proračuna na letni ravni za najmanj 30 milijonov evrov letno do leta 2025.