Požar v mariborskem podjetju povzročil za 80.000 evrov škode

Maribor, 11. maja - V sredo okoli 15. ure je zagorelo v lakirnici enega od podjetij znotraj Tamove proizvodne cone v Mariboru. Požar so pogasili mariborski poklicni gasilci v sodelovanju s prostovoljnim društvom Brezje, ki so objekt prezračili in pregledali s termo kamero. Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, škoda po prvi oceni znaša 80.000 evrov.