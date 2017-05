Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na obisku na Japonskem

Tokio/Ljubljana, 11. maja - Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak je od 10. do 13. maja na obisku na Japonskem, v okviru katerega se tudi udeležuje Globalnega vrha za ženske. Ministrica ima danes na programu nastop v vlogi panelistke na eni od ministrskih okroglih miz na vrhu in številna dvostranska srečanja.