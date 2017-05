Na sodišču ponovno sporni posli med SCT in družbo Big Trading

Ljubljana, 11. maja - Na Okrožnem sodišču v Ljubljani se je danes nadaljevalo sojenje Ireni Zarnik in Borutu Willenpartu v zvezi z domnevno spornimi posvetovalnimi posli med SCT in družbo Big Trading. V tej zadevi bi se moral na sodišču znajti tudi Leonardo. F. Peklar, ki pa je bil izločen. Peklar je namreč v Dubaju, do izročitve pa še ni prišlo.