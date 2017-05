V Bujah ob preiskavi vloma v prodajalno prišli na sled trgovini z mamili

Buje, 11. maja - Policisti v hrvaških Bujah so med preiskavo vloma v prodajalno s kmetijskimi pripomočki na Plovaniji odkrili še trgovanje z drogami. Pri 58-letnem osumljencu so za nedaven vlom našli skoraj 57 kilogramov marihuane, orožje in naboje. Moški je v priporu, na spletni strani danes pišejo Primorske novice.