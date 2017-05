Bruselj opozarja na negativen vpliv zastojev na meji na hrvaško gospodarstvo

Bruselj, 11. maja - Zastoji na hrvaško-slovenski meji pomenijo tveganje za hrvaško gospodarstvo. Če dolge vrste ne bodo odpravljene, lahko to odvrne prihode turistov poleti in občutno vpliva na turizem, ki je zelo pomemben za Hrvaško, je ob predstavitvi spomladanske gospodarske napovedi opozoril evropski komisar za finančne in gospodarske zadeve Pierre Moscovici.