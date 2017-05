S programom Le z drugimi smo za krepitev socialnih in državljanskih kompetenc učiteljev

Ljubljana, 11. maja - Pedagoškim delavcem je za krepitev socialnih in državljanskih kompetenc na voljo program Le z drugimi smo, ki ga po vsej Sloveniji že eno leto izvajata Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ter Pedagoški inštitut. Ozaveščajo jih o pomenu spoštovanja različnosti in sobivanja v večkulturnem okolju, tudi v luči priseljenstva.