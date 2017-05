Libijska obalna straža ob incidentu z nevladniki in tihotapci ljudi na morju prestregla skoraj 500 migrantov

Tripoli, 11. maja - Libijska obalna straža je v sredo na morju prestregla lesen čoln, na katerem je bilo skoraj 500 migrantov, med njimi tudi ženske in otroki. Pred tem je prišlo do incidenta z nemško nevladno organizacijo in tihotapci z ljudmi, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila libijska mornarica.