London/Frankfurt/Pariz, 11. maja - Trgovanje na evropskih borzah se je danes začelo pretežno v rdečem in z manjšimi spremembami vrednosti indeksov. Vlagatelji po ocenah analitikov pričakujejo odločitev Bank of England glede obrestne mere, negotovi pa so tudi glede gibanja cen nafte. Evro se medtem krepi.