V napadu na romski avtodom v Italiji umrla tri dekleta

Rim, 11. maja - V napadu na avtodom romske družine v Rimu so v sredo umrle tri sestre, stare štiri, osem in dvajset let, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Glede na posnetek, ki so ga pridobili preiskovalci, je napadalec na avtodom romske družine, v katerem so žrtve spale skupaj s staršema in še enajstimi brati in sestrami, odvrgel posodo z gorivom in zažgal.