Predlog zakona o romski skupnosti brez podpore matičnega parlamentarnega odbora

Ljubljana, 11. maja - Parlamentarni odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je s 13 glasovi za in dvema proti sklenil, da predlog novele zakona o romski skupnosti, ki so ga vložili poslanci ZL, ni primeren za nadaljnjo obravnavo. V ZL so bili sicer kritični do vodenja seje, ker do besede niso prišli predstavniki različnih romskih zvez.