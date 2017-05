Ljubljana, 11. maja - Poslanca ZL Matjaž Hanžek in Matej T. Vatovec bosta danes ob 12. uri v prostorih poslanske skupine ZL v DZ na Šubičevi 4 dala izjavo za medije o nedemokratičnosti vodenja seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo DZ ob obravnavi novele zakona o romski skupnosti, so sporočili iz omenjene poslanske skupine.