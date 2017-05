Na tisoče Čehov protestiralo proti premierju in finančnemu ministru

Praga, 11. maja - Več tisoč ljudi na Češkem je v sredo protestiralo proti premierju Bohuslavu Sobotki in finančnemu ministru Andreju Babišu ter njunim političnim razprtijam. Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa se je samo v Pragi zbrala množica 30.000 protestnikov, demonstracije pa so potekale tudi v drugih mestih, med drugim v Plznu in Brnu.