Podjetja v obalno-kraški regiji lani nadaljevala pozitivni trend

Koper, 11. maja - Gospodarske družbe v obalno-kraški regiji so lani izkazale 162,8 milijona evrov čistega dobička, s čimer se nadaljuje pozitivni trend zadnjih let, kažejo podatki koprske izpostave Ajpesa. Prvi mož Ajpes Koper Sandi Kravanja je med panogami izpostavil dejavnost prometa in skladiščenja, lani pa so spet pozitivno poslovale tudi gostinske družbe.