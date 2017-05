Xi in Moon za Severno Korejo brez jedrskega orožja

Seul, 11. maja - Kitajski predsenik Xi Jinping in novi južnokorejski presednik Moon Jae In sta se pogovarjala po telefonu in se strinjala, da je njun skupni cilj Severna Koreja brez jedrskega orožja, so danes sporočili iz Moonovega urada. To je bil prvi stik med Xijem in Moonom po zaprisegi slednjega v sredo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.