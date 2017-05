Mestne sadovnjake v Ljubljani poškodovali pozeba in vandali

Ljubljana, 19. maja - V mestnih sadovnjakih na Grbi in na Rakovi jelši sadno drevje letos ne bo obrodilo. Večino drevja so namreč poškodovali vandali, preostale pa letošnja pozeba, je povedal strokovnjak za sadjarstvo iz kmetijskega inštituta Roman Mavec. Sadovnjak na Grbi je po njegovih besedah popolnoma uničen in njegova sanacija najverjetneje ne bo več možna.