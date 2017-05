S stand up maratonom do denarja za Botrstvo

Maribor, 11. maja - Komik Andrej Težak Tešky danes v Mariboru začenja svojevrsten izziv, v okviru katerega bo v desetih dneh pretekel 500 kilometrov in ob tem s kolegi s stand up scene nasmejal 30 slovenskih mest. S tem želi promovirati zdravo življenje in rekreacijo, hkrati pa zbirati denar za humanitarni projekt Botrstvo.