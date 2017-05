Ameriški senat v sredo prvič letos ni uspel ukrepati proti okolju

Washington, 11. maja - Ameriški senat je v sredo presenetljivo zavrnil odpravo pravil glede škodljivih izpustov metana v ozračje, ki jih je novembra lani uvedel predsednik Barack Obama. Na stran demokratov in okolja so se postavili trije republikanci in odprava pravila je bila zavrnjena z 51 glasovi proti 49, ne glede na en prestop z druge strani.