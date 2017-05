Koalicija pod vodstvom ZDA v Siriji zavzela džihadistično utrdbo Tabka

Damask, 10. maja - Sirske demokratične sile (SDF) in kurdski borci, ki sodelujejo v koaliciji pod vodstvom ZDA, so danes zavzeli sirsko mesto Tabko in bližnji jez, ki je bil v rokah skrajne skupine Islamska država (IS), so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz SDF in Sirskega observatorija za človekove pravice.