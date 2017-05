Belorusija in Italija ostajata na zadnjem mestu

Ljubljana, 10. maja - V sredinih tekmah svetovnega prvenstva v hokeju na ledu presenečenj ni bilo. Popoldanska obračuna sta se končala z izidom 3:0, ZDA so trikrat zatresle mrežo Italije, Švica pa mrežo Belorusije. Zvečer so Slovenci po dobrem uporu klonili pred Finsko, obračun med Slovaško in Nemčijo pa so odločili kazenski streli, v katerih so bili boljši Nemci.