Predlog zakona o športu na matičnem odboru popravljen z vrsto dopolnil, predvsem koalicije

Ljubljana, 10. maja - Odbor DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino je predlog novega zakona o športu popravil z vrsto dopolnil, predvsem koalicije, ki sledijo pripombam zakonodajno-pravne službe. Največ razprave je bilo povezano z zaposlitvijo športnikov in strokovnih delavcev v športu, pa tudi z odškodninami in nadomestili ob prestopih športnikov.