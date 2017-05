Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (10. 5.)

Ljubljana, 10. maja - Tuje tiskovne agencije so poročale o dogajanju v Sloveniji v spomin na soško fronto, o tem, da je Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) napoved letošnje rasti slovenskega BDP zvišala na 2,5 odstotka, poročale pa so tudi o novem slovenskem ponudniku mobilne telefonije Hot mobil.