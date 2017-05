Turčija si še vedno želi članstva v EU

Bruselj, 10. maja - Turčija ni niti pomislila na to, da bi prekinila odnose z Evropsko unijo in bo še naprej vztrajala pri članstvu v uniji, je danes v Bruslju zagotovil turški minister za zadeve EU Omer Celik. Številni spori po njegovem ne bi smeli stati na poti izboljšanja odnosov in članstvu v EU, je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.