S sodelovanjem treh ustanov do dodatnih izobraževalnih vsebin s področja naravoslovja

Debeli rtič, 10. maja - Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem, Zavod za izobraževanje Koper ter Mladinsko zdravilišče in letovišče RKS Debeli rtič so danes podpisali pogodbo o sodelovanju. Na njegovi podlagi bodo izvajali izobraževalne seminarje in delavnice s področja naravoslovja, ki bodo namenjene tako strokovni javnosti kot otrokom in mladostnikom.