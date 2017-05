Promet na meji z Italijo kljub začasnemu nadzoru poteka tekoče in brez posebnosti

Nova Gorica, 10. maja - Novogoriški policisti zaradi začasnega nadzora, ki ga Italija zaradi vrha G7 od danes izvaja na notranjih schengenskih mejah, na meji niso zaznali gneče oz. zastojev. Do tega, na kakšen način italijanski organi nadzor izvajajo, se na Policijski upravi Nova Gorica ne opredeljujejo, a promet poteka tekoče in brez posebnosti, so pojasnili za STA.