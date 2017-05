Na današnjem nadaljevanju sojenja za smrt jeseniške deklice javnost izključena

Kranj, 10. maja - Na kranjskem okrožnem sodišču se je danes za zaprtimi vrati nadaljevalo sojenje Sandi Alibabić in Mirzanu Jakupiju za smrt dveletne deklice julija lani. Prek videokonference so bili zaslišani otroci obtoženih in predstavniki centra za socialno delo. Sojenje se bo nadaljevalo 19. maja, ko naj bi bil med drugim zaslišan še oče deklice.