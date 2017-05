Ljubljanska borza: SBI TOP navzgor

Ljubljana, 10. maja - Ljubljanska borza je današnje trgovanje končala s pozitivnim predznakom. Indeks blue chipov SBI TOP je v primerjavi s torkom pridobil 0,13 odstotka oz. 0,98 točke in sklenil pri 781,61 točke. Med pomembnejšimi delnicami so se podražile delnice Intereurope, Gorenja in Telekoma Slovenije.