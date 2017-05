V Radencih tudi slovenski nordijski reprezentanti

Radenci, 10. maja - Prijave na 37. Maraton treh src se danes končujejo, organizatorji so ponosni, da lahko potrdijo, da bo v Radencih tudi letos teklo rekordno število udeležencev. Tako kot lani so tekače v Radence tudi letos privabile prenovljene proge, priznani mednarodni tekači, bogat spremljevalni program in tudi druženje s slovensko nordijsko reprezentanco.