Sodišče v Salzburgu domnevna džihadista obsodilo na daljše zaporne kazni

Salzburg, 10. maja - Sodišče v Salzburgu je 26-letnega Maročana in 41-letnega Alžirca danes obsodilo na šest oz. šest let in pol zapora zaradi sodelovanja v skrajni sunitski skupini Islamska država (IS), poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Oba sicer trdita, da nista povezana z IS.