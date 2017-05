ZDA bodo opremile sirske Kurde za napad na Rako

Washington, 10. maja - Ameriški predsednik Donald Trump je odobril oborožitev sirskih Kurdov, ki oblegajo mesto Raka v rokah teroristov Islamske države (IS), je v torek sporočila tiskovna predstavnica Pentagona Dana White. ZDA se zavedajo pomislekov Turčije, vendar pa je Whiteova dejala, da so kurdske sile edine, ki lahko v bližnji prihodnosti osvobodijo to mesto.