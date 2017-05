Zasebni zdravniki s protestnim pismom državnemu vrhu proti noveli o zdravstveni dejavnosti

Ljubljana, 10. maja - Združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov je na predsednike države, vlade in DZ ter poslanske skupine in parlamentarni odbor za zdravstvo naslovilo pismo, v katerem izraža najostrejši protest nad predlogom novele zakona o zdravstveni dejavnosti. Napoveduje, da bodo sprejetju zakona nasprotovali z vsemi razpoložljivimi pravnimi sredstvi.