Tožilstvo zadovoljno s sodbo glede zlorab v enoosebnih družbah

Ljubljana, 10. maja - Vrhovno državno tožilstvo je na vrhovnem sodišču uspelo z zahtevo za varstvo zakonitosti, ki bo podlaga za pregon kaznivih dejanj v družbah, kjer je edini družbenik tudi poslovodja in zlorabi svoj položaj tako, da pridobiva premoženjsko korist prek fiktivnih pravnih poslov in drugih nezakonitih razpolaganj, so sporočili s tožilstva.