Na Ptuju in v Račah odkrili prostore za gojenje konoplje

Maribor, 10. maja - Policisti so v ponedeljek med hišno preiskavo pri 41-letnem Ptujčanu odkrili dva prirejena prostora za gojenje konoplje, sadike in posušene delce. Na podobno odkritje so policisti dan kasneje naleteli med hišnimi preiskavami pri 27-letniku in 26-letnici iz Rač pri Mariboru. Vsi trije bodo ovadeni, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor.