V aprilski pozebi po oceni KGZS prizadetih 41.000 hektarjev kmetijskih površin

Ljubljana, 10. maja - V aprilski pozebi je bilo v Sloveniji prizadetih nekaj manj kot 41.000 hektarjev kmetijskih površin. Od tega najbolj, to je od 20- do 100-odstotno, intenzivni in travniški sadovnjaki, vinska trta, zgodnji krompir, vrtnine, poljščine, jagode in hmelj, kažejo ocene KGZS. Ta za ublažitev posledic predlaga več ukrepov.