Odbor DZ se strinja s predlogom glede subvencioniranja najemnin

Ljubljana, 10. maja - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je danes potrdil predlog novele stanovanjskega zakona, ki bo skladno z odločitvijo ustavnega sodišča ponovno uvedel subvencioniranje dela najemnine za tiste, ki nimajo možnosti živeti v neprofitnih stanovanjih, a imajo to pravico, in plačujejo tržno najemnino.