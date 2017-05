Na Filozofski fakulteti konferenca o vizijah in utopijah ureditve Srednje Evrope med vojnama

Ljubljana, 10. maja - Na Filozofski fakulteti se danes začenja mednarodna in interdisciplinarna konferenca Pogled v negotovo. Vizije in utopije v podonavsko-karpatskem prostoru leta 1917 in pozneje. Uvodnim nagovorom bo ob 11. uri sledilo plenarno predavanje Clemensa Ruthnerja. Predavanja se bodo vrstila do večera in še v četrtek.