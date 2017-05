Dve ljubljanski kolesarki med peterico na Kitajskem

Ningbo, 10. maja - Kolesarke BTC City Ljubljane so po dirki svetovne serije po otoku Chongming ostale na Kitajskem, od danes pa do petka bodo pedala vrtele na dirki po otoku Zhoushan. V prvi etapi s startom in ciljem v Zhoushanu je bila po razgibanih, 85,35 km najboljša Hrvatica Mia Radotić na tretjem mestu, tik za njo je končala Srbkinja Jelena Erić.