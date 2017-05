Nujno sporočilo uredništvom - Šefic in Velički ob 10.45 na Postaji mejne policije Rogatec, ob 11.20 na srečanju z županom Rogatca

Ljubljana, 10. maja - Državni sekretar Boštjan Šefic in namestnik generalnega direktorja policije Simon Velički bosta v okviru vladnega obiska v Savinjski regiji ob 10.45 (IN NE ob 11.20) obiskala Postajo mejne policije Rogatec (Ob Sotli 6), ob 11.20 (IN NE ob 10.45) pa se bosta srečala z županom občine Rogatec (Pot ob ribniku 4), so sporočili z notranjega ministrstva.