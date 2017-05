Koper, 10. maja - Koprski policisti so v zadnjem dnevu imeli precej dela s prebežniki, ki so v Slovenijo vstopili ilegalno. V Črnem Kalu, Podgorju, na Kastelecu in blizu Ilirske Bistrice so prijeli skupaj 26 tujih državljanov, so danes sporočili s Policijske uprave Koper.