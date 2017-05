Na Kobariškem bodo ponovno povezali občino z minibusom

Kobarid, 10. maja - V poletnih mesecih bo Občina Kobarid nadaljevala lansko uspešno zgodbo avtobusne povezave Hop ON Hop OFF. Letos želijo avtobusne linije tudi povezati s pešpotmi in kolesarskimi potmi ter obiskovalcem na enem mestu podati informacije, kaj si lahko na posameznem območju občine ogledajo, doživijo in kaj dobrega pojedo.