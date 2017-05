Vlada drugi dan obiska savinjske regije začela z delovnim posvetom

Rogaška Slatina, 10. maja - Vladna ekipa je drugi dan obiska savinjske regije začela z delovnim posvetom v Rogaški Slatini. Kot je že v torek povedal premier Miro Cerar, bodo v ospredju vprašanja okoljske sanacije ter nadaljnjega gospodarskega in infrastrukturnega razvoja regije. Po posvetu bodo Cerar in ministri spet prisluhnili lokalnemu okolju in njegovim potrebam.