Milanski Inter odpustil trenerja

Milano, 10. maja - Italijanski nogometni prvoligaš Inter Milano je tri kroge pred koncem prvenstva odpustil trenerja Setfana Piolija. Inter je trenutno sedmi na lestvici serie A in s tem oddaljen od mest, ki ekipo vodijo v evropska tekmovanja. Ekipo bo do konca sezone vodil dosedanji pomočnik in trener mlajših selekcij Stefano Vecchi.