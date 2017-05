Mogherinijeva pozvala ZDA k nadaljevanju financiranja ZN

New York, 10. maja - Voditeljica diplomacije EU Federica Mogherini je v torek v Varnostnem svetu Združenih narodov na zasedanju, posvečenem sodelovanju med ZN in EU, pozvala ZDA naj ne odvzamejo sredstev Združenim narodom in naj ostanejo del pariškega podnebnega sporazuma. Od ZDA je slišala poziv po večjem pritisku na Iran, od Rusije pa kritike zaradi sankcij.