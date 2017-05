Slovenci bledo, Italijani nesrečno, Francozi po kazenskih strelih

Pariz, 9. maja - Na svetovnem prvenstvu v hokeju v Parizu in Kölnu so bile danes na sporedu štiri tekme; poleg Slovencev, ki so po bledi predstavi izgubili z Norveško z 1:5, so boleč poraz doživeli še Italijani, ki so jih z 2:1 premagali Latvijci, v večernih tekmah pa sta gostiteljica Francija in Danska zmagali po kazenskih strelih.