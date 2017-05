Katičeva v Srbiji za nadaljnje sodelovanje na obrambnem področju

Beograd, 9. maja - Ministrica za obrambo Andreja Katič je danes s srbskim kolegom Zoranom Đorđevićem v Beogradu v okviru dvodnevnega obiska ocenila dvostransko sodelovanje med državama na obrambnem in vojaškem področju. Strinjala sta se, da je uspešno, in se zavzela za njegovo nadaljevanje, so sporočili z ministrstva.